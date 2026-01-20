Una tragedia ferroviaria si è verificata ad Adamuz, in Andalusia, causando oltre 41 morti e 43 dispersi. Tra le macerie, le squadre di soccorso continuano incessantemente le ricerche, mentre una bambina di sei anni è l’unica superstite della propria famiglia. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire, e le operazioni di soccorso proseguono in un contesto di grande dolore e preoccupazione.

Le ricerche non si sono fermate nemmeno per un istante. Tra le lamiie contorte e l’odore acre del metallo, le squadre di soccorso hanno lavorato senza tregua ad Adamuz, in Andalusia, lì dove due treni ad alta velocità si sono trasformati in una trappola mortale. Le vittime ufficiali sono già 41, ma il bilancio potrebbe essere molto più pesante: alle autorità sono state presentate 43 denunce di scomparsa da parte di familiari che non hanno più notizie dei loro cari. Una cifra che lascia intuire come nelle prossime ore e nei prossimi giorni l’elenco dei morti possa ulteriormente salire. I feriti sono oltre 150. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Strage ferroviaria in Spagna: oltre 41 morti e 43 dispersi. Una bambina di sei anni unica superstite della sua famiglia

