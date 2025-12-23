Emergenza idrica Schifani | Criticità ultradecennali ma il mio governo è già al lavoro sulle soluzioni
Il presidente Schifani ha commentato le recenti criticità idriche, sottolineando come si trattino di problemi radicati da oltre vent’anni. Il suo governo si sta già impegnando per individuare soluzioni efficaci, tenendo conto delle osservazioni della Corte dei conti, che evidenziano criticità strutturali e frammentazioni normative. Un approccio volto a risolvere le problematiche nel lungo termine, con attenzione alle esigenze del territorio e alle responsabilità istituzionali.
"Accogliamo con attenzione le osservazioni della Corte dei conti che richiamano criticità strutturali maturate in oltre vent’anni e un quadro normativo che, in alcuni casi, ha generato una frammentazione delle competenze. Su questi aspetti la Regione resta aperta a suggerimenti utili a migliorare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
