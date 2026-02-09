Stevenson rinuncia alla clausola di reidratazione per sfidare Garcia

La battaglia tra Shakur Stevenson e Ryan Garcia si fa più vicina. Stevenson ha deciso di rinunciare alla clausola di reidratazione, un passaggio che potrebbe rendere più semplice organizzare l’incontro. Ora tutto dipende dai prossimi accordi tra i due pugili e i loro team.

Una potenziale sfida tra Shakur Stevenson e Ryan Garcia sta guadagnando concretezza grazie a una modifica rilevante nelle condizioni contrattuali, che potrebbe facilitare l'accordo senza rinvii. Le dichiarazioni diffuse sui social da parte di Stevenson, interpretate in risposta ai commenti di Henry Garcia, hanno indicato una lettura diversa delle clausole legate al riidratazione e hanno posizionato l'incontro in una cornice competitiva più diretta e meno gravata da ostacoli tecnici. La questione centrale riguarda la presenza o meno di una clausola di riidratazione, che in passato complicava eventuali accordi a 147 libbre.

