Dawson sarebbe felice | Steven Spielberg dona 25.000 dollari alla famiglia di James Van Der Beek

Steven Spielberg ha donato 25.000 dollari alla famiglia di James Van Der Beek, proprio nel giorno in cui l’attore ha annunciato pubblicamente di aver affrontato un difficile percorso di cura contro il cancro. La somma, destinata a sostenere le spese mediche e le esigenze quotidiane della famiglia, arriva come gesto di solidarietà da parte del regista, che ha sempre ammesso di aver ispirato Dawson Leery, il personaggio interpretato da Van Der Beek, a inseguire il sogno di diventare regista. Un dettaglio che rende ancora più significativa questa donazione è il fatto che Spielberg abbia scelto di farla in modo anonimo, lasciando che fosse

Se Dawson Leery sognava di fare il regista era solo per merito di Steven Spielberg. Oggi, l'autore di capolavori come E.T. e Jurassic Park ha dimostrato che quel legame tra cinema e realtà supera i confini dello schermo. Spielberg e la moglie Kate Capshaw hanno infatti partecipato con una donazione di 25.000 dollari alla raccolta fondi attivata per sostenere i sei figli e la moglie di James Van Der Beek, l'indimenticabile volto di Dawson's Creek, tristemente scomparso l'11 febbraio dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon. La notizia della morte dell'attore, a cui il cancro era stato diagnosticato nel 2023, ha scosso profondamente il pubblico e i colleghi.