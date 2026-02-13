Steven Spielberg il regista preferito di Dawson ha donato 25mila dollari alla famiglia di James Van Der Beek

Steven Spielberg ha donato 25.000 dollari alla famiglia di James Van Der Beek, colpita dalla perdita del protagonista di Dawson Creek, dopo aver appreso della morte improvvisa dell’attore durante le riprese di un nuovo progetto cinematografico. La somma rappresenta uno degli interventi più sostanziosi tra le tante attestazioni di solidarietà ricevute dalla famiglia in queste settimane difficili.

