su rai 3 dal 22 dicembre torna la musica e il racconto di via dei matti n0 con stefano bollani e valentina cenni il video di amicait

La quinta stagione di Via dei Matti n.0 torna su Rai 3 dal 22 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 20.20, con nuova vitalità e una rinnovata cura poetica. A condurre questo viaggio nel cuore della musica ci sono Valentina Cenni e Stefano Bollani, protagonisti di un'intesa narrativa e musicale che si traduce, puntata dopo puntata, in un dialogo brillante, affettuoso e profondamente colto. Il nuovo ciclo accoglie ospiti provenienti dal mondo della musica, del canto e della recitazione: interpreti illustri, musicisti di fama internazionale, cantanti dalla personalità magnetica, attori capaci di attraversare la parola come fosse spartito.

