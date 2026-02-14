Statale 36 firmato il protocollo contro i rifiuti abbandonati | Anas paga Silea pulisce

L'Anas ha firmato un accordo con Silea e nove Comuni di Lecco per pulire le piazzole di sosta lungo la Statale 36, che erano sommerse di rifiuti abbandonati. La decisione arriva dopo anni di lamentele e segnalazioni da parte dei cittadini, che si sono trovati spesso di fronte a discariche improvvisate lungo l'arteria che collega Milano alla Valtellina. Ora, grazie all’intervento congiunto, l’azienda pagherà i costi di smaltimento, mentre Silea si occuperà delle operazioni di pulizia.

Le piazzole di sosta della Statale 36 saranno finalmente ripulite dai rifiuti abbandonati. Dopo anni di segnalazioni e discariche a cielo aperto lungo l'arteria che collega Milano alla Valtellina, è stato firmato un protocollo d'intesa tra Anas, Silea e nove Comuni della provincia di Lecco per garantire la rimozione sistematica dei rifiuti lungo il tratto che va dal chilometro 49+500 di Lecco fino al chilometro 96+700 di Colico, oltre alla statale 36 raccordo Lecco-Ballabio. L'accordo, approvato dalla giunta comunale di Lecco con una delibera del 5 febbraio 2026, arriva in un momento strategico: nel pieno delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, quando la statale 36 viene percorsa da migliaia di turisti diretti in Valtellina.