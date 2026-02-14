Startlist staffetta maschile sci di fondo Olimpiadi 2026 | orario tv streaming elenco dei partecipanti

Il team di staffetta maschile di sci di fondo si prepara per la gara di domenica 15 febbraio a Tesero, in Italia, dopo aver completato le prove di qualificazione. La competizione, prevista per le ore 12, sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme televisive e online. L’elenco dei partecipanti include atleti provenienti da diverse nazioni, pronti a sfidarsi sul percorso.

Domenica 15 febbraio continuerà a Tesero, in Italia, il programma dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 12.00 si terrà la staffetta 4×7.5 km maschile, con l’Italia che sarà protagonista con un quartetto che permette di nutrire speranze di medaglia. Per la prima volta la distanza della gara olimpica maschile sarà equiparata a quella della prova femminile, con frazioni accorciate per gli uomini a 7.5 km contro i 10 km del passato: nelle prime due frazioni in classico saranno impegnati Davide Graz ed Elia Barp, mentre nelle frazioni in skating toccherà a Martino Carollo, galvanizzato dopo l’ottima prestazione nella 10 km individuale, e Federico Pellegrino. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’elenco delle squadre in gara nella staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stato annunciato, a causa del sorteggio effettuato questa mattina.

Domani alle 12:30 a Tesero, in Val di Fiemme, parte la prima gara di sci di fondo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

