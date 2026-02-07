Domani alle 12:30 a Tesero, in Val di Fiemme, parte la prima gara di sci di fondo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli italiani scendono in pista con i pettorali, pronti a sfidare il cronometro e gli avversari in uno skiathlon che promette emozioni fin dall’inizio.

Prima gara di sci di fondo maschile domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dalle 12:30 anche gli uomini prendono il via a Tesero, in Val di Fiemme, con lo skiathlon che racconterà un’altra storia a cinque cerchi. E gli italiani proveranno a recitare da protagonisti, in un modo o nell’altro. Il riferimento è ovviamente a Federico Pellegrino, che disputa l’ottavo skiathlon della sua lunghissima carriera, il primo disputato alle Olimpiadi, e tenterà di arrivare ad avere la chance di sfruttare la frazione a tecnica libera per resistere al grande assalto dei norvegesi. Già, quei norvegesi che hanno in Johannes Hoesflot Klaebo l’uomo potenzialmente deputato a saccheggiare quante più medaglie possibili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist skiathlon maschile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Domani parte ufficialmente lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina si tiene la discesa libera maschile di sci alpino a Bormio, il primo evento dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Quando parte Federico Pellegrino nello skiathlon delle Olimpiadi: orario, dove vederlo in tv e streaming; Startlist seconda prova discesa maschile Olimpiadi: orari, tv, streaming, pettorali degli italiani; A che ora lo sci di fondo domani in tv, Olimpiadi 2026: skiathlon maschile, programma, streaming; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prove discese Cortina e Bormio, startlist, streaming.

A che ora lo sci di fondo domani in tv, Olimpiadi 2026: skiathlon maschile, programma, streamingIl secondo appuntamento del nutrito programma di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina propone agli appassionati lo skiathlon maschile. Gli ... oasport.it

OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Le gare di SABATO 7 febbraio con gli atleti FVG. - Ore 13.00 Skiathlon femminile di sci di fondo con MARTINA DI CENTA. - Ore 18.45 Salto con gli sci NH femminile con MARTINA ZANITZER. Forza Martine! facebook