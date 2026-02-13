Startlist staffetta femminile sci di fondo Olimpiadi 2026 | orario tv streaming quartetti in gara

L’elenco delle squadre in gara nella staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stato annunciato, a causa del sorteggio effettuato questa mattina. La competizione si svolgerà domani alle 14:30, con la diretta su Rai e sulle piattaforme di streaming ufficiali. Le quattro atlete italiane sono già pronte a scendere in pista, aspettando il via ufficiale.

Inizia il momento delle gare a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per quel che concerne lo sci di fondo. In programma domani alla ore 12:00 la staffetta femminile 4×7,5 km, con due frazioni a tecnica classica e due a tecnica libera per l’usuale composizione in quartetti, ben 19 nella fattispecie. Per l’Italia l’obiettivo è uno solo, quello di fare il miglior risultato possibile con i mezzi a disposizione. La scelta è ricaduta su Iris de Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol: resta fuori Maria Gismondi, il cui precario stato di forma incide in maniera molto netta sul tema. 🔗 Leggi su Oasport.it

La startlist della staffetta femminile di Ruhpolding 2026, in programma mercoledì 14 gennaio alle 14.

Domani alle 14, ad Anterselva si accendono le prime gare di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Dopo l'esordio olimpico, con la grande festa per l'argento azzurro nella Staffetta Mista, ad Anterselva è già tempo di proiettarsi verso le Individuali: uomini in pista martedì alle ore 13.30, mentre mercoledì alle 14.15 toccherà alle ragazze.