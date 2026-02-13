Startlist staffetta femminile sci di fondo Olimpiadi 2026 | orario tv streaming quartetti in gara
L’elenco delle squadre in gara nella staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stato annunciato, a causa del sorteggio effettuato questa mattina. La competizione si svolgerà domani alle 14:30, con la diretta su Rai e sulle piattaforme di streaming ufficiali. Le quattro atlete italiane sono già pronte a scendere in pista, aspettando il via ufficiale.
Inizia il momento delle gare a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per quel che concerne lo sci di fondo. In programma domani alla ore 12:00 la staffetta femminile 4×7,5 km, con due frazioni a tecnica classica e due a tecnica libera per l’usuale composizione in quartetti, ben 19 nella fattispecie. Per l’Italia l’obiettivo è uno solo, quello di fare il miglior risultato possibile con i mezzi a disposizione. La scelta è ricaduta su Iris de Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol: resta fuori Maria Gismondi, il cui precario stato di forma incide in maniera molto netta sul tema. 🔗 Leggi su Oasport.it
