Star Trek | Starfleet Academy ci ricorda il vero significato dell' utopia

Il 12 gennaio, Elon Musk ha visitato gli uffici di SpaceX in Texas e ha spiegato che desidera trasformare le idee di Star Trek in qualcosa di reale. Durante l'incontro, ha mostrato un modello di nave spaziale ispirato alle astronavi della serie e ha parlato di progetti concreti per portare gli umani su altri pianeti.

Lo scorso 12 gennaio, Elon Musk si è fatto riprendere nella sede della sua azienda SpaceX in Texas e ha dichiarato: «Vogliamo rendere Star Trek una realtà. Vogliamo rendere l'Accademia della Flotta Stellare, la Starfleet Academy una realtà, così che la fantascienza diventi la scienza dei fatti». Tre giorni dopo, i primi episodi di un nuovo spin-off dell'immortale serie di culto, intitolato proprio Star Trek: Starfleet Academy, sono usciti su Paramount +. L'uomo più ricco del pianeta Terra ha colto l'occasione per twittare: «Sembrerebbe che nel futuro abbiano vietato Ozempic e LASIK». Si potrebbe pensare che una persona tanto ossessionata da un particolare oggetto culturale sia almeno in grado di comprenderlo, ma non è il caso di Musk.