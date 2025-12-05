Star trek starfleet academy poster mostra nuovi giovani eroi
annuncio e dettagli di Star Trek: Starfleet Academy: una nuova serie in arrivo nel 2026. La produzione della nuova serie Star Trek: Starfleet Academy si prepara a conquistare gli appassionati del franchise con un’anticipazione esclusiva: un poster ufficiale che introduce i protagonisti più giovani dell’universo Star Trek. La trasmissione, prevista per il 15 gennaio 2026, sarà disponibile su Paramount+ e rappresenta un nuovo capitolo dedicato ai giovani cadetti che studiano presso l’Accademia di Starfleet a San Francisco. caratteristiche principali e produzione della serie. cast di rilievo e ritorno di personaggi iconici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
