anticipazioni e dettagli di star trek: starfleet academy. Una nuova produzione legata all’universo di Star Trek si presenta con anticipazioni e scene esclusive mostrate in anteprima durante il CCXP. La serie intitolata Star Trek: Starfleet Academy si basa su un mix di avventure spaziali, formazione e dinamiche di crescita dei giovani cadetti. Con un cast di alta qualità e elementi innovativi, la serie, prodotta da Alex Kurtzman e Noga Landau, promette di ampliare ulteriormente il universo Trek a partire dal 15 gennaio 2026 su Paramount+ con due episodi inaugurali. ambientazione e trama principale di star trek: starfleet academy. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Star trek starfleet academy: le 8 cose essenziali da sapere