Stalking messaggi WhatsApp utilizzabili come prova | la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha chiarito che gli screenshot dei messaggi WhatsApp possono essere usati come prove in tribunale. La decisione nasce dalla richiesta di un uomo che aveva ricevuto minacce attraverso l’app di messaggistica e voleva dimostrare tutto in aula. Ora, i messaggi digitali non sono più considerati semplici testimoni virtuali, ma elementi validi per sostenere accuse di stalking o minacce.

La Corte di cassazione si è espressa: gli screenshot dei messaggi WhatsApp sono prove pienamente utilizzabili durante il processo. E ciò è garantito anche in assenza di un formale provvedimento di sequestro della corrispondenza, quando a consegnarli agli inquirenti è uno dei partecipanti alla conversazione e quando la persona offesa è ritenuta attendibile. Stalking e messaggi WhatsApp. Il principio è stato ribadito dalla Cassazione penale con la sentenza n. 60242026, che ha respinto il ricorso di un imputato condannato per stalking nei confronti dell’ ex moglie. L’uomo contestava la legittimità dell’acquisizione di un dvd contenente messaggi scritti e vocali WhatsApp prodotti dalla donna sotto forma di screenshot, sostenendo che si trattasse di materiale selezionato ad arte e dunque potenzialmente fuorviante. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La Cassazione ha chiarito che la gelosia, anche se nasce da un tradimento, non giustifica comportamenti violenti o persecutori.

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza riguardante la legge regionale toscana sul fine vita, evidenziando come alcuni punti della normativa violino le competenze statali.

