Fine vita la sentenza della Cassazione | Punti della legge Toscana violano le competenze statali

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza riguardante la legge regionale toscana sul fine vita, evidenziando come alcuni punti della normativa violino le competenze statali. Questa decisione apre un dibattito sul ruolo delle leggi regionali in materia di tutela della persona e rispetto delle competenze nazionali. È importante analizzare le implicazioni di questa sentenza e il suo impatto sul quadro normativo vigente.

Ci sono vari punti della legge della Regione Toscana sul fine vita che "violano le competenze statali". Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che con la sentenza numero 204 depositata oggi, ha respinto le censure statali sull'intera legge regionale toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni. La Regione Toscana, secondo quanto stabilito dalla Consulta, "non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, per così dire 'impossessandosi' dei principi ordinamentali individuati da questa Corte".

