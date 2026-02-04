La gelosia non è mai un’attenuante la sentenza della Cassazione sui processi per stalking e lesioni aggravate | Nemmeno in caso di tradimento
La Cassazione ha chiarito che la gelosia, anche se nasce da un tradimento, non giustifica comportamenti violenti o persecutori. La sentenza è arrivata dopo diversi processi per stalking e lesioni aggravate, ribadendo che nessuna gelosia può scusare azioni che ledono la vittima.
La gelosia per un tradimento subìto non può mai essere considerata un’attenuante nei processi per stalking e lesioni aggravate. Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione, che anzi ribalta quella che potrebbe sembrare l’interpretazione più diffusa nel sentire comune. Quel sentimento «morboso», che è «espressione di supremazia e possesso», può configurare « l’aggravante dell’aver agito per motivi futili o abietti». Lo stalking nei confronti della ex e del nuovo compagno. Il verdetto della Cassazione, spiega Repubblica, è arrivato nell’ambito di un processo a carico di un uomo che aveva perseguitato e ferito la ex e il suo nuovo compagno.🔗 Leggi su Open.online
