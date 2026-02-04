La Cassazione ha chiarito che la gelosia, anche se nasce da un tradimento, non giustifica comportamenti violenti o persecutori. La sentenza è arrivata dopo diversi processi per stalking e lesioni aggravate, ribadendo che nessuna gelosia può scusare azioni che ledono la vittima.

La gelosia per un tradimento subìto non può mai essere considerata un’attenuante nei processi per stalking e lesioni aggravate. Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione, che anzi ribalta quella che potrebbe sembrare l’interpretazione più diffusa nel sentire comune. Quel sentimento «morboso», che è «espressione di supremazia e possesso», può configurare « l’aggravante dell’aver agito per motivi futili o abietti». Lo stalking nei confronti della ex e del nuovo compagno. Il verdetto della Cassazione, spiega Repubblica, è arrivato nell’ambito di un processo a carico di un uomo che aveva perseguitato e ferito la ex e il suo nuovo compagno.🔗 Leggi su Open.online

La Cassazione mette nero su bianco che la gelosia non giustifica comportamenti violenti, nemmeno dopo un tradimento.

La Cassazione chiarisce che la gelosia non può essere usata come attenuante nei casi di stalking e lesioni.

La Cassazione sulla gelosia: Non è un’attenuante in caso di stalking, neanche dopo un tradimentoLa Suprema Corte ha stabilito che la gelosia non è una attenuante in casi di stalking e lesioni aggravate, nemmeno dopo un tradimento, respingendo il ... fanpage.it

«La gelosia non è mai un’attenuante», la sentenza della Cassazione sui processi per stalking e lesioni aggravate: «Nemmeno in caso di tradimento»Gli ermellini sono stati chiamati a esprimersi sul caso di un uomo che ha perseguitato e ferito la ex e il suo nuovo compagno L'articolo «La gelosia non è mai un’attenuante», la sentenza della Cassazi ... msn.com

