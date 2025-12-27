Stalking alla ex compagna | il giudice dispone il divieto di avvicinamento

Accusato di aver perseguitato la ex compagna, un uomo 42enne di Spinea, di nazionalità italiana, è stato raggiunto dall'ordine del giudice di non avvicinarsi alla vittima. L'episodio da cui è scaturita l'indagine dei carabinieri risale a settembre: la relazione tra i due si era conclusa ma lui. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

