Stai piangendo con me? Alberto Tomba chiama Braathen dopo l’oro per il Brasile | le parole che lo hanno commosso – Il video

Alberto Tomba si è commosso ascoltando le parole di Braathen, che ha vinto l’oro nel gigante di Milano Cortina 2026, perché il norvegese ha dedicato la vittoria al suo paese, il Brasile. Durante la cerimonia di premiazione, Tomba ha chiamato Braathen e gli ha chiesto: «Stai piangendo con me?», riconoscendo così l’emozione condivisa tra i due atleti. Quel momento ha catturato l’attenzione di tutti, rendendo ancora più speciale la festa per il successo del norvegese.

Alberto Tomba ha voluto congratularsi in diretta con Lucas Pinheiro Braathen subito dopo la vittoria nel gigante olimpico di Milano Cortina 2026. Come mostrato dalle telecamere di Eurosport, la leggenda dello sci italiano ha chiamato il brasiliano, che ha risposto in italiano: «Ciao fratello mio, come stai?». Tomba si è complimentato trovando Braathen visibilmente commosso: «Bravo, congratulazioni. Una medaglia d’oro per il Brasile, ci stai credendo? Stai piangendo come me, sei il migliore». Braathen in lacrime risponde a Tomba. Il 25enne, autore della prima medaglia invernale nella storia del Brasile, non è riuscito a trattenere le lacrime durante la conversazione, proseguita un po’ in italiano e un po’ in inglese.🔗 Leggi su Open.online

Alberto Tomba ha chiamato Lucas Braathen subito dopo il gigante delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, vinto dal brasiliano sulla pista Stelvio di Bormio, perché aveva notato le sue lacrime e voleva confortarlo.

Alberto Tomba ha chiamato Lucas Braathen dopo il gigante di Bormio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, perché il brasiliano ha pianto di emozione e Tomba ha voluto incoraggiarlo.

