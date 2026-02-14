Alberto Tomba chiama Lucas Braathen | Stai piangendo come me E il brasiliano gli ripete una parola più volte…

Alberto Tomba ha chiamato Lucas Braathen subito dopo il gigante delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, vinto dal brasiliano sulla pista Stelvio di Bormio, perché aveva notato le sue lacrime e voleva confortarlo. Durante la conversazione, l’ex campione italiano ha detto a Braathen: “Stai piangendo come me”, mentre il giovane sciatore ripeteva una parola più volte, visibilmente emozionato. Tomba, che si trovava sul luogo dell’evento, si è avvicinato a Braathen con un gesto di solidarietà, cercando di consolare il rivale.

Alberto Tomba ha chiamato Lucas Pinheiro Braathen al termine del gigante delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, vinto dal brasiliano sulla pista Stelvio di Bormio. Il primo atleta sudamericano a conquistare una medaglia nei Giochi su neve e ghiaccio è stato onorato dei complimenti da parte di una delle leggende assolute dello sci alpino, che ha trionfato ben tre volte nella rassegna a cinque cerchi (doppietta gigante-slalom a Calgary 1998 e stoccata tra le porte larghe ad Albertville 1992, quando fu secondo tra i pali stretti). Il fenomeno bolognese ha telefonato al nuovo Campione Olimpico sul suo cellulare ed è andato in scena un bel siparietto in vivavoce davanti ai microfoni, quando il brasiliano era ancora sulla neve e aveva gli sci in spalla, pronto per vivere la sua gloria e con l’Hino Nacional composto da Francisco Manuel da Silva pronto per essere ascoltato per la prima volta in questo evento internazionale (ma è uno dei più riconoscibili al mondo, vuoi anche per la caratura della Nazionale di calcio). 🔗 Leggi su Oasport.it

Lucas Pinheiro Braathen, atleta brasiliano-norvegese nato nel 2000, ha conquistato l’oro nello slalom gigante a Milano Cortina 2026 perché ha dimostrato una grande determinazione durante la gara.

