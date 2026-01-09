Squadre del terzo turno della FA Cup 2025 26
Le squadre del terzo turno della FA Cup 2025/26 si preparano alle prime sfide della competizione. Tra le partite più attese, quella tra Wrexham e Nottingham Forest, in programma venerdì all’Ippodromo. Questo turno rappresenta un momento importante per le squadre coinvolte, che cercano di avanzare nel prestigioso torneo inglese.
2026-01-09 21:12:00 Il web non parla d’altro: Wrexham e Nottingham Forest giocheranno le loro prime partite della FA Cup 202526 incontrandosi venerdì all’Ippodromo. La squadra del campionato è a un punto dai play-off di seconda divisione dopo quattro vittorie consecutive, oltre a essere imbattuta da sette partite casalinghe. Il Forest ha concluso una serie di quattro sconfitte con una vittoria in rimonta per 2-1 in casa del West Ham martedì, spostandosi di sette punti sopra la zona retrocessione della Premier League. 101GreatGoals.com ha notizie complete sulle squadre e ha confermato le formazioni iniziali di Wrexham vs Forest nel terzo turno della FA Cup. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
