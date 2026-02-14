Un’email di Steve Bannon indirizzata a Jeffrey Epstein rivela l’intenzione di far cadere Papa Francesco. La comunicazione, recentemente resa pubblica tra i cosiddetti Epstein files, mette in luce non solo le connessioni di Epstein, ma anche le mosse politiche di alcuni suoi alleati. Un dettaglio emerso mostra come Bannon pianificasse azioni mirate contro il pontefice, coinvolgendo anche figure di spicco della politica internazionale.

Le nuove rivelazioni contenute nei cosiddetti Epstein files riportano al centro dell’attenzione un capitolo che non riguarda soltanto la rete di relazioni del finanziere americano Jeffrey Epstein, ma anche la dimensione politica e strategica di alcuni suoi contatti. In particolare, la stampa ha rilanciato la presenza di email attribuite a Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump e figura chiave dell’area nazionalista statunitense, nelle quali compare una formula di attacco diretto a Papa Francesco: “Stenderemo Francesco”. Il contenuto di questi messaggi descrive un dialogo in cui il Pontefice viene trattato non come leader religioso ma come ostacolo politico e culturale, da indebolire o delegittimare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spunta un'altra mail di Bannon a Epstein: "Faremo cadere Papa Francesco"

Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump, ha scritto nelle email di aver pianificato di far cadere Papa Francesco.

Il Dipartimento di Giustizia americano ha rivelato documenti che collegano Steve Bannon ed Epstein in un accordo segreto volto a indebolire Papa Francesco.

