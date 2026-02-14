Bannon ed Epstein | il patto segreto per far cadere Papa Francesco

Il Dipartimento di Giustizia americano ha rivelato documenti che collegano Steve Bannon ed Epstein in un accordo segreto volto a indebolire Papa Francesco. Questi documenti mostrano come i due avessero pianificato di utilizzare strategie politiche nascoste, coinvolgendo figure influenti, per destabilizzare la leadership della Chiesa. Un dettaglio chiave riguarda incontri riservati tra Bannon e alcuni collaboratori di Epstein in località segrete.

Il contenuto dei documenti recentemente divulgati dal Dipartimento di Giustizia americano traccia un quadro inquietante e complesso riguardo alle manovre politiche sotterranee che hanno caratterizzato l'era post-Trumpiana di Steve Bannon. Al centro di questo intreccio di potere si colloca un piano mirato a destabilizzare il soglio pontificio, orchestrato attraverso un dialogo fitto e dai toni aggressivi con il defunto finanziere Jeffrey Epstein. Le email scambiate nel corso del 2019 rivelano una strategia deliberata per colpire Papa Francesco, identificato da Bannon come uno dei principali ostacoli ideologici alla diffusione del movimento sovranista globale.