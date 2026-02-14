Faremo cadere Papa Francesco il piano di Bannon nelle mail a Epstein

Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump, ha scritto nelle email di aver pianificato di far cadere Papa Francesco. Le conversazioni con Jeffrey Epstein rivelano che il politico voleva sabotare il Papa usando metodi che non sono stati ancora resi noti. In alcune email, Bannon parla di strategie e di come avrebbe potuto agire per minare la posizione del Papa.

(Adnkronos) – "Faremo cadere Papa Francesco". Steve Bannon, ex consigliere del presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca, ha discusso con il finanziere Jeffrey Epstein dei modi per contrastare Papa Francesco. E' quanto rivelano i documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia americano, nei quali emerge la volontà di Bannon di "stendere" il Pontefice. I messaggi scambiati tra i due nel 2019 rivelano che Bannon corteggiò il defunto finanziere nel tentativo di indebolire l'ex pontefice dopo aver lasciato la prima amministrazione Trump. Bannon era stato molto critico nei confronti di Papa Francesco, che considerava un oppositore della sua visione "sovranista".