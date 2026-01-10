Calcio il Cesena comincia l' anno con una sconfitta | al Manuzzi l' Empoli passa di misura

Il Cesena apre il 2026 con una sconfitta in casa contro l'Empoli, che nel gelo del Manuzzi si impone con una rete di Ilie all'inizio della ripresa. Una partita che segna un inizio difficile per i bianconeri, ancora alla ricerca di continuità e risultati positivi.

Comincia male il 2026 del Cesena. Nel gelo del Manuzzi l'Empoli porta a casa l'intera posta in palio grazie alla rete di Ilie in avvio di ripresa. Tante occasioni per entrambe le squadre, capitate anche nei piedi dei gemelli Shpendi, per la prima volta avversari. Da evidenziare come, nonostante. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

