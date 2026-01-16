Vogliamo sapere la verità sulla Cina | ecco come la Cia vuole reclutare nuove spie

La Central Intelligence Agency cerca nuove persone interessate a contribuire alla comprensione delle questioni legate alla Cina. Attraverso un processo di reclutamento mirato, l'agenzia si propone di individuare individui con conoscenze e informazioni utili per approfondire temi di interesse strategico. Questa iniziativa riflette l'importanza di raccogliere dati affidabili e di qualità, fondamentali per le attività di intelligence e sicurezza nazionale.

" La Cia vuole sapere la verità sulla Cina. Stiamo cercando persone che conoscano la verità e possano raccontarla ". È questo, in sostanza, il messaggio chiave contenuto nell'ultimo video realizzato e pubblicato dalla Central Intelligence Agency, l'agenzia di intelligence Usa impegnata, a quanto pare, in una campagna di reclutamento di agenti stranieri che conoscano i segreti di Pechino. Il filmato, diffuso in lingua mandarino sui canali social ufficiali dell'agenzia, ha attirato immediatamente l'attenzione di osservatori internazionali e governi, sollevando interrogativi sulla portata e sulle implicazioni di un'operazione comunicativa molto particolare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

