La Central Intelligence Agency cerca nuove persone interessate a contribuire alla comprensione delle questioni legate alla Cina. Attraverso un processo di reclutamento mirato, l'agenzia si propone di individuare individui con conoscenze e informazioni utili per approfondire temi di interesse strategico. Questa iniziativa riflette l'importanza di raccogliere dati affidabili e di qualità, fondamentali per le attività di intelligence e sicurezza nazionale.

" La Cia vuole sapere la verità sulla Cina. Stiamo cercando persone che conoscano la verità e possano raccontarla ". È questo, in sostanza, il messaggio chiave contenuto nell'ultimo video realizzato e pubblicato dalla Central Intelligence Agency, l'agenzia di intelligence Usa impegnata, a quanto pare, in una campagna di reclutamento di agenti stranieri che conoscano i segreti di Pechino. Il filmato, diffuso in lingua mandarino sui canali social ufficiali dell'agenzia, ha attirato immediatamente l'attenzione di osservatori internazionali e governi, sollevando interrogativi sulla portata e sulle implicazioni di un'operazione comunicativa molto particolare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Vogliamo sapere la verità sulla Cina": ecco come la Cia vuole reclutare nuove spie

Leggi anche: L’ombra delle spie sulla rivolta iraniana: Mossad e Cia nel mirino di Teheran

Leggi anche: Riaperte le indagini a Vienna sulla morte dell'hostess palermitana Aurora Maniscalco. I familiari: vogliamo la verità

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Morta in piscina, i genitori di Simona Cina': "Vogliamo sapere cosa le è successo" - "Era una brava ragazza, solare, studiava, amava lo sport e la conoscevano tutti. ilgiornale.it

Morte Simona Cinà/ I genitori: “Vogliamo sapere cosa sia successo, perchè la villa era così pulita?” - E' quello che esigono di sapere i genitori della povera ragazza sicialiana Il giallo di Simona Cinà stamane a Morning News, la giovane 20enne ... ilsussidiario.net

Vogliono la verità i genitori e i fratelli di Simona Cinà che hanno parlato con la stampa - Così tra le lacrime la mamma di Simona, la ventenne morta in una villa di Bagheria, chiede "chiarezza" ... rainews.it

Sulla vendita dell’ex Caserma dei Carabinieri di via Porpora. Vogliamo sapere se la frittata è stata girata — “ca nessun è fessu” Egregio Sindaco Sarebbe davvero opportuno conoscere la richiesta del Comune del 6/11/2025 e, soprattutto, la risposta che il Co - facebook.com facebook