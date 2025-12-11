Sci alpino Alex Vinatzer riaccende la speranza nel gigante maschile Quando il 50 da maledetto diventerà benedetto?

L’attenzione si concentra sulla sfida del gigante maschile in Val d’Isere, dove Alex Vinatzer spera di riscattarsi e riaccendere le speranze italiane. Dopo un periodo difficile, l’atleta si prepara a confrontarsi con il difficile tracciato, alimentando l’attesa e il fermento intorno a questa tappa fondamentale della stagione di sci alpino.

C'è hype, come direbbero gli americani, in vista dello slalom gigante maschile programmato in Val d'Isere nel weekend. Il termine ha per la verità connotazione negativa, si parla di una montatura pubblicitaria in vista di un evento. Dunque, sarebbe molto più corretto parlare di " attesa ", utilizzando un termine del nostro idioma, anche perché di Italia si parla. Non potrebbe essere altrimenti dopo la piazza d'onore conseguita da Alex Vinatzer nel gigante di Beaver Creek, dove il ventiseienne altoatesino si è incastonato fra due atleti monumentali quali Marco Odermatt ed Henrik Kristoffersen. Lassù, assieme a due mostri sacri della disciplina, il sudtirolese fa la sua figura.