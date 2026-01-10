LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA | Odermatt implacabile Vinatzer e De Aliprandini steccano

Segui in tempo reale la gara di sci alpino, Gigante Adelboden 2026. Odermatt si conferma protagonista, mentre Vinatzer e De Aliprandini incontrano difficoltà. Clicca sul link per aggiornamenti costanti sulla competizione e rimanere informato sui risultati più recenti.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 14.29 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.28 La classifica di gigante: 1 ODERMATT Marco – Svizzera – 400 2 BRENNSTEINER Stefan – Austria – 305 3 KRISTOFFERSEN Henrik – Norvegia – 269 4 PINHEIRO BRAATHEN Lucas – Brasile – 267 5 SCHWARZ Marco – Austria – 252 6 MEILLARD Loic – Svizzera – 226 7 VINATZER Alex – Italia – 212 8 MCGRATH Atle Lie – Norvegia – 184 9 RADAMUS River – Stati Uniti – 178 10 HAUGAN Timon – Norvegia – 165 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

