LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA | Odermatt implacabile Vinatzer e De Aliprandini steccano
Segui in tempo reale la gara di sci alpino, Gigante Adelboden 2026. Odermatt si conferma protagonista, mentre Vinatzer e De Aliprandini incontrano difficoltà. Clicca sul link per aggiornamenti costanti sulla competizione e rimanere informato sui risultati più recenti.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 14.29 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.28 La classifica di gigante: 1 ODERMATT Marco – Svizzera – 400 2 BRENNSTEINER Stefan – Austria – 305 3 KRISTOFFERSEN Henrik – Norvegia – 269 4 PINHEIRO BRAATHEN Lucas – Brasile – 267 5 SCHWARZ Marco – Austria – 252 6 MEILLARD Loic – Svizzera – 226 7 VINATZER Alex – Italia – 212 8 MCGRATH Atle Lie – Norvegia – 184 9 RADAMUS River – Stati Uniti – 178 10 HAUGAN Timon – Norvegia – 165 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer in corsa per il podio! Odermatt al comando, De Aliprandini sbaglia
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer per il riscatto, De Aliprandini si gioca le Olimpiadi
LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Rast trionfa su Scheib. Top10 Della Mea, super rimonta di Goggia; Kranjska Gora: 'Super' Camille Rast vince anche lo slalom, Shiffrin seconda, Della Mea sesta - Coppa del mondo, sci alpino donne: classifica slalom speciale; Rast vince il gigante, Della Mea 10^ e Goggia 11^; LIVE! Gigante femminile Kranjska Gora, diretta scritta Coppa del Mondo: Scheib contro Hector, Robinson e Shiffrin, Goggia e Della Mea per stupire.
LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca il riscatto, De Aliprandini si gioca le Olimpiadi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del gigante di Adelboden Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello ... oasport.it
LIVE! Gigante mito sulla Chuenisbärgli: Odermatt favorito, Vinatzer cerca il colpo, sei azzurri al via. La diretta scritta - Sesto gigante maschile della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/26, si sbarca sulla mitica Chuenisbärgli. eurosport.it
A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Zauchensee e gigante Adelboden, canali tv, streaming - Quella odierna si preannuncia una giornata da seguire con il fiato sospeso fino alla fine. oasport.it
A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Zauchensee e gigante Adelboden, canali tv, streaming - x.com
Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 Il programma completo dello sci alpino femminile, giorno per giorno: Discesa libera, Super-G, Gigante, Slalom speciale e Combinata a squadre, sulle Tofane di Cortina d’Ampezzo, con date e orari ufficiali. Link all’a - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.