Jordan Stolz mira a conquistare il suo secondo oro nei 500 metri di speed skating a Milano Cortina 2026, dopo aver dominato le qualificazioni con un tempo record. La gara promette emozioni forti, mentre l’Italia conta sulla prestazione di Rosanelli, l’unico rappresentante azzurro ancora in corsa nella disciplina.

La giornata odierna alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si preannuncia spettacolare per lo speed skating, con il titolo dei 500 metri maschili in palio e l’avvio dell’inseguimento a squadre femminile. Protagonista attesissimo è l’americano Jordan Stolz, già oro nei 1000 metri, che punta alla seconda medaglia d’oro olimpica. Se nella distanza più lunga (1000 metri) lo statunitense si è presentato imbattuto per tutta la stagione, nei 500 metri la situazione è più incerta: Stolz ha vinto “solo” cinque delle nove gare di Coppa del Mondo disputate quest’anno. Tra i suoi principali rivali c’è l’olandese Jenning de Boo, argento nei 1000 metri, capace di metterlo in difficoltà nel confronto diretto sul chilometro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating, Jordan Stolz a caccia di un nuovo trionfo nei 500 metri alle Olimpiadi. Rosanelli unico azzurro

Oggi Jordan Stolz corre per la prima volta ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Stolz si prepara a bissare la vittoria nei 500 metri di speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato il primo oro con una partenza fulminea.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Speedskating: Jordan Stolz inizia la sua campagna olimpica con l'Oro nei 1000. Di Stefano buon sesto; Jordan Stolz firma il record olimpico sotto lo sguardo di OMEGA; Speed skating, Jordan Stolz a caccia di un nuovo trionfo nei 500 metri alle Olimpiadi. Rosanelli unico azzurro; Stolz riscrive il record olimpico dopo 24 anni: oro nei 1000m! Di Stefano 7°.

LIVE Speed skating, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Stolz cerca il bis nei 500 metriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dello speed ... oasport.it

LIVE Speed skating, 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA: grandissima prestazione e piazzamento di prestigio per Di Stefano! Stolz imbattibileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.58 Ci ha provato Wennemars a voler ... oasport.it

Milano-Cortina 2026: bronzo per cinese Ning nei 1.000 m pattinaggio di velocità MILANO – La medaglia d’oro statunitense Jordan Stolz (al centro), la medaglia d’argento olandese Jenning de Boo (a sinistra) e la medaglia di bronzo cinese Ning Zhongyan po x.com

“It's hard enough just to get one gold medal,” replied Jordan Stolz when asked if he can win all four speed skating events at the 2026 Milano Cortina Winter Olympics. Stolz broke the men’s 1,000-meter Olympic record to top the podium on Wednesday. He facebook