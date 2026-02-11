speed skating tutti contro jordan stolz nei 1000 metri alle olimpiadi di stefano e betti per stupire

Oggi Jordan Stolz corre per la prima volta ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La sua gara dei 1000 metri si svolge sull’anello di ghiaccio di Milano, con molti occhi puntati su di lui. Di Stefano e Betti cercano di sorprendere, ma il grande protagonista resta Stolz. La gara promette emozioni e sorprese, con il pubblico che aspetta di vedere se il giovane statunitense confermerà il suo talento.

Jordan Stolz inaugura la sua avventura ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con la gara dei 1000 metri, in programma quest’oggi sull’anello di ghiaccio meneghino. Delle quattro distanze che lo vedranno protagonista, il chilometro è quella che negli ultimi due anni gli ha garantito maggiore continuità e risultati. In questa stagione, il fuoriclasse statunitense ha vinto tutte e cinque le tappe di Coppa del Mondo disputate sulla distanza, confermandosi punto di riferimento assoluto del circuito. Il polacco Damian?urek, tre volte secondo alle sue spalle, è stato il rivale più costante, ma la corsa al podio si annuncia affollata e altamente competitiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Speed Skating

Questa mattina si sono aperti i quarti di finale dei 1000 metri femminili di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Francesca Lollobrigida si prepara a scendere in pista per i 3000 metri ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Ultime notizie su Speed Skating

