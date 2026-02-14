LIVE Speed skating Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Stolz cerca il bis nei 500 metri

Stolz si prepara a bissare la vittoria nei 500 metri di speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato il primo oro con una partenza fulminea. La gara si svolge oggi alla Pista Olimpica, dove gli atleti si sfidano su una pista ghiacciata lunga 400 metri. Gli appassionati seguono in tempo reale le evoluzioni dei protagonisti, mentre l’atleta tedesco punta a migliorare il suo record personale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dello speed skating ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Doppio evento al Milano Speed Skating Stadium con i quarti di finale dell’inseguimento a squadre femminile e i 500 maschili. Nell’inseguimento a squadre femminile non ci sarà l’Italia. Le azzurre hanno vissuto una stagione complicata e non sono riuscite a qualificarsi per il torneo olimpico. Il format prevede che le quattro nazionali con il miglior tempo avanzeranno ai quarti di finale, mentre le altre verranno inserite in finale C e finale D seguendo la classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dopo aver conquistato un piazzamento di prestigio nei 1000 metri uomini alle Olimpiadi, Di Stefano ha regalato una grande prestazione in diretta.

Oggi Jordan Stolz corre per la prima volta ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

