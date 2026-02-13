Brugherio due uomini feriti a colpi di pistola durante una lite di vicinato

A Brugherio, durante una lite tra vicini, due uomini sono stati raggiunti da colpi di pistola e ora sono in ospedale. La rissa è scoppiata nel cortile di un condominio e ha portato all’uso dell’arma, lasciando i due uomini con ferite serie. Una testimonianza racconta che l’episodio è avvenuto dopo un lungo diverbio tra i due, che si erano già scontrati in passato.

Brugherio (Monza e Brianza), 13 febbraio 2026 – Due uomini colpiti con un'arma da fuoco, feriti in modo grave. È il bilancio di una serata di sangue a Brugherio, dove una lite per questioni di vicinato sarebbe finita a colpi di pistola. Uno dei due uomini è ricoverato al San Gerardo di Monza. A premere il grilletto, intorno alle 20, è stato un terzo uomo, a seguito di una lite in una casa di corte a Brugherio. Si tratta di tre italiani. Notizia in aggiornamento.