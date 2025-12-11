Minacce insulti e tensione | due fratelli di San Michele di Serino rinviati a giudizio per stalking ai vicini

Due fratelli di San Michele di Serino sono stati rinviati a giudizio per stalking e atti persecutori nei confronti di una coppia vicina. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Avellino, Mauro Tringali, ha deciso di procedere contro i familiari, coinvolti in un lungo periodo di minacce, insulti e tensioni.

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Avellino, Mauro Tringali, ha disposto il rinvio a giudizio di due fratelli di San Michele di Serino, accusati di atti persecutori nei confronti della coppia che vive nell’appartamento adiacente al loro. La decisione è arrivata al termine. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Insulti, minacce, costretta a rapporti sessuali e picchiata fino a svenire per la richiesta di amicizia ricevuta sui social network - facebook.com Vai su Facebook

TENSIONE POLITICA A PESCASSEROLI: L’ASSESSORE PAGLIA SI DIMETTE DOPO INSULTI E MINACCE - La maggioranza guidata dal sindaco Giuseppe Sipari è stata scossa ... Lo riporta reteabruzzo.com

Minacce ed insulti all'arbitro: stangata per la Torpedo Rieti - Arriva anche una multa per il club di Seconda Categoria che paga a caro prezzo il concitato dopo gara con il Monte San Giovanni ... Segnala gazzettaregionale.it