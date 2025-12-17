Se una notte in Irpinia un viaggiatore fa tappa a San Michele di Serino | musica e arte urbana per La Festa del Drago

Il viaggio di "Se una notte in Irpinia un viaggiatore" approda a San Michele di Serino per "La Festa del Drago", nuovo capitolo della seconda edizione del progetto culturale curato da Elementi che trasforma gli spazi pubblici irpini in palcoscenici di nuove narrazioni. Come nel celebre romanzo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

