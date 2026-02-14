spara in aria e mette in fuga i ladri uno muore contro la recinzione

Un uomo ha sparato in aria per spaventare i ladri e uno di loro è stato colpito mortalmente. La sparatoria è avvenuta vicino a una villa, dove i criminali avevano tentato di entrare. Il ladro è rimasto ferito e ha perso la vita nei campi vicino alla proprietà, sotto un ulivo.

È morto nel campo accanto alla villa dove aveva tentato di entrare, per uno dei colpi della notte. E’ morto sotto un olivo. è morto dissanguato. E’ la fine terribile di un ladro, il cui colpo proibito si è trasformato in una sentenza di morte: senza giudici, senza processo, senza avvocati. È l’epilogo terribile di una notte che ancora è avvolta dal mistero e appesa ad una prima ricostruzione. Una notte di paura e di spari, forse un solo sparo. Sulla base di quello che emerge a fatica tra le pieghe delle colline aretine un ladro ladro è morto dissanguato dopo esser stato messo in fuga coi complici dai proprietari di una villa che hanno sparato un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio dopo che è scattata la sirena dell’allarme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Un furto in una villa di Policiano, vicino ad Arezzo, ha portato alla morte di un uomo durante la fuga; il proprietario ha sparato in aria per spaventare i ladri, che sono riusciti a scappare ma lui è stato colpito da un proiettile e si è dissanguato.

I ladri in fuga sull’autostrada A1 non si sono fermati all’alt, sfuggendo alla polizia.

