Un furto in una villa di Policiano, vicino ad Arezzo, ha portato alla morte di un uomo durante la fuga; il proprietario ha sparato in aria per spaventare i ladri, che sono riusciti a scappare ma lui è stato colpito da un proiettile e si è dissanguato.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – Tragedia in serata a Policiano, sulle colline di Arezzo. Un ladro è morto dissanguato dopo esser stato messo in fuga coi complici dai proprietari di una villa che hanno sparato un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio dopo che è scattata la sirena dell'allarme. Secondo una ricostruzione il malvivente si sarebbe ferito mortalmente scavalcando la recinzione. Una lacerazione a vasi sanguigni primari gli ha causato il decesso. Il cadavere ora è in un vigneto. I complici, pare due, non lo hanno soccorso e sono scappati. Ricerche a tappeto delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto in villa finisce in tragedia: proprietario spara in aria, ladro muore nella fuga

Un episodio di cronaca si è verificato a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, dove un ladro di appartamento è stato ferito mortalmente dal proprietario durante un tentativo di furto in una villa.

A Lonate Pozzolo, durante un tentativo di furto in una villa, un ladro è stato ucciso dal proprietario con una coltellata.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Furto in villa finisce in tragedia sulle colline di Policiano: morto ladro in fuga, indagini in corso; Ladro muore mentre scappa: furto in villa finisce nel sangue. Banda in fuga, caccia all'uomo; Furto sventato in una villa, comandante blocca i ladri: uno era evaso dai domiciliari; Furto in casa di un avvocato, la collana di sua madre adesso non si trova più. Oltre al danno la beffa.

Ladro muore mentre scappa: furto in villa finisce nel sangue. Banda in fuga, caccia all'uomoUn ladro è morto durante un tentativo di furto in un’abitazione alle porte di Arezzo. Stando alle prime sommarie ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato trafitto da una recinzione durante la fuga. È avven ... corrierediarezzo.it

Valmarecchia, cittadino sventa il furto: il finto operaio finisce in manettePensava di passare inosservato, fingendo di essere un operaio: ha cercato di portare via 12 metri di rame, prelevati da un'abitazione di Villa Verucchio, in pieno giorno, di pomeriggio. Un 35enne ital ... altarimini.it

Furto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio in una villa situata in una zona isolata e immersa nel verde di Albano Laziale #albanolaziale #castelliromani #castellinotizie facebook

Furto in villa: spariti diamanti, orologi e monete d’oro x.com