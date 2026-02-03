Autostrada A1 Arezzo | ladri in fuga non si fermano all’alt poliziotto spara e ne ferisce uno

I ladri in fuga sull’autostrada A1 non si sono fermati all’alt, sfuggendo alla polizia. Durante l’inseguimento tra Monte San Savino e Arezzo, un agente ha sparato e ha ferito uno dei malviventi. La scena si è svolta ieri sera, lasciando tutti senza parole. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

AREZZO – Inseguimento con sparatoria sull’autostrada A1 ieri sera, 2 febbario 2026, tra Monte San Savino e Arezzo. Un uomo, sospettato di un furto in abitazione, è rimasto ferito durante un inseguimento con la polizia ed è stato arrestato. L’episodio è avvenuto tra le 22 e le 23, quando una pattuglia della polstrada di Arezzo Battifolle ha intercettato un’auto con due sospetti che non si è fermata all’alt. Dopo un breve inseguimento e lo speronamento dell’auto di servizio, i due sono fuggiti a piedi nei campi. Durante le fasi di inseguimento gli agenti hanno esploso alcuni colpi di pistola, ferendo uno dei fuggitivi alla spalla. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

