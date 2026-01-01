Allenamento Juve | si rivede Conceicao gli ‘auguri’ per il nuovo anno e non solo I retroscena della prima seduta del 2026 alla Continassa – VIDEO

L'allenamento della Juventus si è aperto con il rientro di Conceicao in gruppo, segnando l'inizio della preparazione per la sfida con il Lecce. La prima seduta del 2026 alla Continassa ha offerto spunti sui lavori svolti e sugli obiettivi futuri, tra aggiornamenti sullo stato di forma e alcuni momenti di aggregazione. Di seguito, i dettagli e il video con i retroscena dell’allenamento.

Allenamento Juve: torna in gruppo Conceicao, ecco i retroscena della prima seduta del 2026 alla Continassa in vista del Lecce – VIDEO. Il nuovo anno si apre con il sorriso sui campi della Continassa. Il primo allenamento del 2026 ha portato in dote a Luciano Spalletti la notizia fondamentale che tutto l’ambiente bianconero attendeva in vista della ripresa del campionato. L’infermeria ha finalmente dato il via libera: Francisco Conceicao è recuperato. L’esterno portoghese ha smaltito completamente le noie fisiche che lo avevano frenato nell’ultima settimana ed è tornato quest’oggi a lavorare regolarmente con il resto della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

