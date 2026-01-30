John Elkann retroscena con Spalletti dopo Monaco Juve | qual è il pensiero che emerge dalle parti della Continassa

John Elkann era a Montecarlo per sostenere la Juventus, anche durante la trasferta in Champions contro il Monaco. La sua presenza non è casuale, ma dimostra quanto tenga alla squadra e al club. Dopo la partita, si dice che abbia avuto un breve colloquio con Spalletti, anche se i dettagli restano riservati. La situazione tra i due resta sotto i riflettori, mentre i tifosi aspettano notizie sulla prossima strategia della società.

John Elkann presente anche a Montecarlo a sostegno della squadra bianconera: un gesto tutt’altro che casuale. C’entra Spalletti. La presenza fisica e costante della proprietà è il segnale più forte di un nuovo corso che sta prendendo forma, ma dietro i sorrisi di facciata si nasconde l’impazienza tecnica di chi deve portare i risultati sul campo. John Elkann ha scelto di esserci, non solo nelle grandi notti di gala come quella contro il Napoli, dove è sceso negli spogliatoi per stringere la mano a tutti, ma anche nella trasferta meno affascinante di Montecarlo. Un gesto non casuale, volto a ribadire la fiducia totale in Luciano Spalletti, individuato dall’AD di Exor come l’uomo della provvidenza per aprire un nuovo ciclo vincente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - John Elkann, retroscena con Spalletti dopo Monaco Juve: qual è il pensiero che emerge dalle parti della Continassa Approfondimenti su John Elkann Montecarlo Continassa Juve: novità su McKennie e Tudor. Cos’ha detto Elkann a Spalletti dopo Sassuolo Nella giornata alla Continassa, si delineano le ultime novità sulla situazione di McKennie e Tudor, con aggiornamenti sui tempi di recupero e formazione. Cristante Juve è un’idea molto concreta dalle parti della Continassa: Comolli fiuta il possibile colpo dalla Roma. Dettagli e novità Cristante Juve prende forma: la Continassa si prepara a un possibile acquisto dal club giallorosso. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su John Elkann Montecarlo Argomenti discussi: Tra Spalletti ed Elkann il feeling è al 100%: la certificazione all'evento dedicato a Vialli. Ora in ballo 2 situazioni; ESCLUSIVA TRIBUNA - Palacios tra infortunio e futuro all'Inter: brusco retroscena con Ausilio! Le ultime sull'argentino; Pedullà, clamoroso retroscena sul mercato Juve: Senza extra budget è tutta fuffa. Allo stadio di Montecarlo c'è anche John Elkann: presente per Monaco-JuventusLa Juventus scende in campo sul terreno di gioco del Monaco, con la possibilità in caso di vittoria e di incroci favorevoli che arrivino dalle. tuttomercatoweb.com John Elkann firma il disastro totale: numeri da incubo per la Ferrari, peggiori dati da anniLa Ferrari ha visto il proprio titolo in Borsa crollare ai minimi dal 2023, un incubo per John Elkann e la sua azienda. reportmotori.it La Ferrari FF di John Elkann è andata all'asta da Rm Sotheby's venduta per la cifra di 350mila euro: è un esemplare di colore blu decisamente unico. https://auto.everyeye.it/notizie/spettacolare-ferrari-ff-john-elkann-appena-venduta-asta-350mila-euro-8563 - facebook.com facebook Rinnovo di Weston "firmato" dai! John #Elkann si complimenta con la bellissima #Juve di #Spalletti nel post #JuveNapoli! Luciano sta riportando gobbitudine! x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.