Sp 3 ‘Polenta’ lunedì al via i lavori di ripristino

La strada provinciale 3 ‘Polenta’ riapre i lavori di ripristino lunedì, dopo essere stata gravemente danneggiata dall’alluvione di maggio 2023. La recente frana ha bloccato il traffico e lasciato alcune aree irregolari, causando disagi agli automobilisti e alle attività locali. I lavori mirano a riparare i tratti più colpiti e a mettere in sicurezza la carreggiata.

Dopo mesi di attesa e disagi legati alle ferite lasciate dall'alluvione del maggio 2023, la strada provinciale 3 'Polenta' si prepara a voltare pagina. Lunedì prenderanno infatti il via i lavori di ripristino lungo la via nel territorio del Comune di Bertinoro, con un investimento complessivo di 1 milione e 400mila euro, finanziato dall' Unione Europea attraverso i fondi Fsue. L'intervento rientra nel programma della ricostruzione post-emergenza e punta a restituire piena sicurezza a un'arteria strategica per il collegamento del territorio collinare bertinorese. I lavori prevedono la ricostruzione della carreggiata lato valle nel tratto interessato dalla frana, mediante l'esecuzione di pali a sostegno della sede stradale e il successivo ripristino delle pavimentazioni.

