Cavità sotto la sede stradale in via Mazzini da lunedì i lavori di ripristino | come cambia la viabilità
A partire da lunedì, i lavori di ripristino della cavità sotto via Mazzini a Jesi comporteranno modifiche alla viabilità. Il tratto tra via Mura Orientali e piazza Baccio Pontelli sarà temporaneamente chiuso per interventi di messa in sicurezza, a seguito del rinvenimento di una cavità causata presumibilmente dalle fognature. Si consiglia di seguire le indicazioni e di pianificare percorsi alternativi durante le operazioni.
JESI - Chiuso il tratto di via Mazzini compreso tra via Mura Orientali e piazza Baccio Pontelli per il rinvenimento di una cavità sotto la sede stradale causata verosimilmente dalle fognature. Ad accorgersi del possibile pericolo sono stati gli agenti della polizia locale che, intervenuti sul. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
