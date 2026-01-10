Cavità sotto la sede stradale in via Mazzini da lunedì i lavori di ripristino | come cambia la viabilità

A partire da lunedì, i lavori di ripristino della cavità sotto via Mazzini a Jesi comporteranno modifiche alla viabilità. Il tratto tra via Mura Orientali e piazza Baccio Pontelli sarà temporaneamente chiuso per interventi di messa in sicurezza, a seguito del rinvenimento di una cavità causata presumibilmente dalle fognature. Si consiglia di seguire le indicazioni e di pianificare percorsi alternativi durante le operazioni.

