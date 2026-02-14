Sovraindebitamento la seconda possibilità che può salvare le piccole imprese

Negli ultimi anni, molti proprietari di piccole imprese hanno affrontato il problema del sovraindebitamento, un fenomeno che ha colpito soprattutto chi ha accumulato debiti per far fronte alla crisi economica. La causa principale risiede nelle difficoltà di pagare i creditori e mantenere attivo il business. Un esempio concreto è quello di un negozio di quartiere che, a causa di clienti in calo e aumenti delle spese, si è trovato con un debito crescente e senza vie d’uscita chiare.

Negli ultimi anni sempre più imprenditori del territorio si sono trovati a fare i conti con una parola che fino a poco tempo fa sembrava lontana dal mondo delle piccole imprese, sovraindebitamento. Non si tratta semplicemente di avere dei debiti, ma di trovarsi in una condizione strutturale in cui le entrate non sono più sufficienti a far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte. Rate bancarie, fornitori, cartelle fiscali, contributi, affitti, utenze. Quando tutto si accumula e il fatturato non riesce più a sostenere il peso complessivo, la crisi diventa sistemica. In questo scenario torna con forza il tema della cosiddetta Legge 3 del 2012, oggi confluita nel più ampio Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che ha riorganizzato la materia del sovraindebitamento offrendo strumenti aggiornati e più coerenti con il contesto economico attuale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Fisco e imprese: come la collaborazione può beneficiare anche le aziende più piccole In Italia, molte aziende di piccole e medie dimensioni possono ora approfittare di una nuova misura fiscale. Incentivi fiscali per le piccole imprese che assumono manager temporanei per rafforzare la gestione aziendale Le piccole imprese italiane potranno presto contare su nuovi incentivi fiscali se assumono manager temporanei. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Imprenditrice nei guai con il fisco, vende casa sotto costo e la ricompra il marito: salta l'esdebitazione; Cooperativa agricola sovraindebitamento: la Cassazione; Legge 3/2012 sul sovraindebitamento aggiornata al 2026: beneficiari, regole, procedure, costi, limiti e tempi. Domanda per la rottamazione quinquies: il sovraindebitamento viaggia via PECAffrontare una situazione di debiti fiscali non gestiti richiede oggi una lettura attenta delle ... msn.com Nella puntata di “Chiedi a Noi” parliamo di tutele per caregiver oncologici e di sovraindebitamento, due temi che toccano da vicino la vita di molte persone. Ospite l’avv. Silvia Margherita, che ci spiega il diritto all’oblio oncologico, ovvero il diritto dei gua facebook