In Italia, molte aziende di piccole e medie dimensioni possono ora approfittare di una nuova misura fiscale. Questa iniziativa permette alle imprese di collaborare con l’Agenzia delle Entrate, semplificando i rapporti e facilitando il rispetto delle norme fiscali. L’obiettivo è aiutare le aziende più piccole a gestire meglio i loro adempimenti, riducendo i costi e i rischi legati alla burocrazia.

Le aziende che operano in Italia, soprattutto quelle con un fatturato inferiore ai 500 milioni di euro, possono beneficiare di una nuova misura fiscale che promuove la collaborazione tra imprese e l’Agenzia delle Entrate. La procedura, introdotta per favorire l’adempimento fiscale e ridurre i controlli, è stata definita “collaborativa” e permette alle aziende di ottenere vantaggi in termini di responsabilità fiscale se si dotano di un sistema di controllo interno e se collaborano attivamente con le istituzioni fiscali. Il Presidente dell’Agenzia delle Entrate, in un’ottica di riforma del sistema fiscale, ha annunciato che questa pratica, detta “adempimento collaborativo”, premia le aziende che adottano sistemi di controllo interno per la gestione delle imposte, in particolare per i contributi e le tasse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fisco e imprese: come la collaborazione può beneficiare anche le aziende più piccole

Approfondimenti su Fisco Imprese

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fisco Imprese

Argomenti discussi: Adempimento collaborativo, il Fisco apre a piccole e medie imprese: come aderire; Fisco e imprese, perché collaborare conviene anche alle aziende sotto i 500 milioni di fatturato; Tra dazi, strette e nuove sanzioni: le novità del 2026 in dogana; Riforma fiscale e Terzo Settore: l’incognita IVA tra esenzioni e aliquota al 5%.

Adempimento collaborativo, il Fisco apre a piccole e medie imprese: come aderireDal 2026 anche le Pmi possono accedere alla cooperative compliance. I requisiti, vantaggi fiscali e le modalità di adesione al regime ... quifinanza.it

Fisco e imprese, perché collaborare conviene anche alle aziende sotto i 500 milioni di fatturatoL’adempimento collaborativo premia le aziende che si dotano di un sistema di controllo dei rischi tributari, cooperando con l’Agenzia delle Entrate. I ... repubblica.it

Fisco, Cna : “Stretta sulle compensazioni rischia di colpire imprese sane”. L’impatto - avverte CNA Calabria - potrebbe essere particolarmente pesante nei territori più fragili, come il Mezzogiorno, dove la compensazione incide direttamente sulla tenuta dei flus facebook

Al via l'adempimento collaborativo per le PMI: modello e istruzioni per la domanda di adesione. A particolari condizioni si eliminano le sanzioni per le imprese che dialogano con il Fisco - Dichiarazioni e adempimenti / Imprese, Agenzia delle Entrate x.com