Sostegno psicologico agli studenti da marzo il servizio su UNICA | voucher con 5 incontri da 60 minuti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che da marzo sarà disponibile il nuovo servizio di supporto psicologico per gli studenti, offrendo voucher per cinque incontri di un’ora ciascuno. Questa iniziativa arriva in risposta alle richieste di aiuto di molti giovani, che potranno prenotare le sessioni tramite l’app UNICA, già utilizzata per altre pratiche scolastiche.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha anticipato nei giorni scorsi, tramite un apposito comunicato, l'imminente avvio del Servizio di sostegno psicologico dedicato agli studenti, che sarà accessibile attraverso un'app integrata nella piattaforma UNICA.