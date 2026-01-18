Raffica di controlli allo stadio Maradona contro sosta selvaggia abusivismo e vendita di alcolici

In occasione della partita Napoli-Sassuolo, la Polizia Locale di Napoli ha eseguito un piano di controlli nelle zone intorno allo Stadio Maradona. Le operazioni hanno riguardato il contrasto alla sosta selvaggia, all’abusivismo e alla vendita di alcolici senza autorizzazione, garantendo maggiore sicurezza e ordine pubblico durante l’evento.

