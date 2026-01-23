Gli scontri dei ‘pro Pal’ Per i due minorenni lavori socialmente utili

Gli scontri tra i ‘pro Pal’ sono stati affrontati attraverso un percorso di riabilitazione. Due minorenni coinvolti hanno usufruito di nove mesi di prova, con sospensione del processo e impegno in lavori socialmente utili. Se il percorso verrà completato positivamente, i reati contestati potranno essere estinti, offrendo loro un’opportunità di reinserimento e crescita personale.

Nove mesi di " messa alla prova ", con sospensione del processo e un percorso di lavori socialmente utili che, se verrà valutato positivamente, porterà all’estinzione dei reati contestati. È la decisione presa ieri, con rito abbreviato, dal Tribunale per i minorenni di Milano per i due studenti liceali di 17 anni arrestati il 22 settembre scorso per resistenza aggravata e danneggiamento per gli scontri in stazione Centrale, al termine del corteo per Gaza. "Speriamo che questa sentenza piaccia anche alla presidente del Consiglio", ha commentato l’avvocato Mirko Mazzali, che assieme al collega Guido Guella assiste i due ragazzi, facendo riferimento alle dichiarazioni di Giorgia Meloni, che ha criticato i giudici del Tar lombardo che il 19 gennaio hanno sospeso i divieti amministrativi, i cosiddetti " daspo urbani ", che erano stati notificati ad alcuni ragazzi arrestati quel giorno, tra cui i due minori, un ragazzo e una ragazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

