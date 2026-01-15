Da giovedì al cinema un grande film ogni settimana | Sorrentino e Servillo di nuovo insieme con La grazia

Da giovedì al cinema, ogni settimana un nuovo film da scoprire: torna la collaborazione tra Sorrentino e Servillo con

Si sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del film che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo nostro suggerimento. Dunque, oltre a Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e a Top Tre, quella riservata invece alla musica, ci è sembrato naturale proporre anche uno spazio dedicato alla Settima Arte ispirato a un capolavoro meno conosciuto del grande maestro Dino Risi: Il giovedì. Per questa settimana, tra le nuove uscite attese in sala dall'8 gennaio, abbiamo scelto La Grazia, nuova pellicola diretta da Paolo Sorrentino che vede ancora protagonista un magistrale Toni Servillo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: La grazia

Leggi anche: Da giovedì al cinema, un grande nuovo film ogni settimana: Father Mother Sister Brother

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Da giovedì al cinema un grande film ogni settimana | Song Sung Blue.

Prenderà il via giovedì 15 gennaio alle 21 al cinema Nuova Luce di Urbino il ciclo di film a ingresso gratuito curato dall'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. https://www.radioincontro.com/da-giovedi-15-gennaio-il-ciclo-di-film-cinema-e-risorgim facebook