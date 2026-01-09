Paolo Sorrentino al cinema Conca Verde per la proiezione del film La grazia

Il 15 gennaio, il cinema Conca Verde di Bergamo ospiterà la proiezione del film “La grazia”, diretto da Paolo Sorrentino. Si tratta della nuova opera del regista, che arriva nelle sale cinematografiche dopo aver riscosso attenzione a livello internazionale. Un’occasione per assistere a un film che approfondisce temi e atmosfere tipiche dello stile di Sorrentino.

Bergamo. Arriva nelle sale cinematografiche il 15 gennaio "La grazia", il nuovo film di Paolo Sorrentino. Il regista vincitore del premio Oscar nel 2013 con "La grande bellezza", sarà a Bergamo domenica 18 gennaio e incontrerà il pubblico al cinema Conca Verde prima della proiezione della pellicola alle 17. Un'ode comica e malinconica sulla condizione umana, il film è un ritratto immaginario di Mariano De Santis, Presidente della Repubblica alla fine del mandato, tra dilemmi morali sulle grazie e vita privata. Una pellicola toccata dalla grazia, con Toni Servillo premiato a Venezia per la migliore interpretazione maschile, che giganteggia.

