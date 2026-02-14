Sorpresa e punti salvezza sul lago la Fiorentina vince 2-1 a Como

La Fiorentina ha conquistato una vittoria importante grazie ai gol di Fagioli e Kean su rigore, dopo una partita combattuta contro il Como. La gara si è giocata sul campo di Como, dove i viola sono riusciti a portare a casa tre punti fondamentali per la loro classifica. Kean ha segnato il rigore decisivo nel secondo tempo, portando la Fiorentina in vantaggio.

Le reti di Fagioli e Kean (su rigore) regalano la vittoria alla squadra di Vanoli. COMO - Vittoria pesante della Fiorentina che, sul campo del Como, vince 2-1 il match valido per la 25esima giornata di Serie A. La squadra di Vanoli trova tre punti preziosi in chiave salvezza grazie ai gol di Fagioli e di Kean (su rigore). Il Como accorcia le distanze con un'autorete di Parisi, ma esce dal Sinigaglia a pancia vuota. Fabregas lancia Kuhn dall'inizio dopo un inizio di 2026 a basso minutaggio; Nico Paz e Baturina agiscono alle spalle di Douvikas. Nella Viola seconda di fila da titolare per Parisi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sorpresa e punti salvezza sul lago, la Fiorentina vince 2-1 a Como Fiorentina, a Como senza timori: Vanoli punta su personalità (e gol), la salvezza passa anche dal lago La Fiorentina affronta il Como senza timori, perché Vanoli punta sulla personalità e sui gol per portare a casa i tre punti. Il Como vince con punteggio tennistico e sogna in grande, Fiorentina ko nella sfida salvezza Nella 22ª giornata di Serie A, il Como ottiene una vittoria convincente, alimentando le speranze di una stagione positiva. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: I giornata di ritorno di Serie C e D tra conferme e sorprese; L’Apu spedisce al tappeto Sassari e si mette in tasca la salvezza; Il Quincitava e l’Ivrea tengono il passo, Montanaro e Vallorco colpiscono in trasferta; Roma-Napoli Women il big match, la Juventus ospita la Lazio aspettando la Champions. Tramezzani debutta a Como. Sorpresa e punti salvezza sul lago, la Fiorentina vince 2-1 a ComoCOMO (ITALPRESS) - Vittoria pesante della Fiorentina che, sul campo del Como, vince 2-1 il match valido per la 25esima giornata di Serie A. La squadra di V ... italpress.com Corsa salvezza, le cifre di una corsa che entra nel vivoSull'edizione odierna del Nuovo Quotidiano di Puglia, si è dato spazio a una fotografia dello stato di salute delle pretendenti alla permanenza in A ... calciolecce.it Il cobra Rei è il colpo a sorpresa dell'Avellino Basket. Il 32enne lungo albanese di formazione italiana arriverà tra domani e venerdì e si metterà a disposizione di coach Di Carlo sin da subito. Pullazi arriva da Scafati dove ha viaggiato a 8 punti e 3,9 rimbalzi di facebook