Sorpresa e punti salvezza sul lago la Fiorentina vince 2-1 a Como
La Fiorentina ha conquistato una vittoria importante grazie ai gol di Fagioli e Kean su rigore, dopo una partita combattuta contro il Como. La gara si è giocata sul campo di Como, dove i viola sono riusciti a portare a casa tre punti fondamentali per la loro classifica. Kean ha segnato il rigore decisivo nel secondo tempo, portando la Fiorentina in vantaggio.
Le reti di Fagioli e Kean (su rigore) regalano la vittoria alla squadra di Vanoli. COMO - Vittoria pesante della Fiorentina che, sul campo del Como, vince 2-1 il match valido per la 25esima giornata di Serie A. La squadra di Vanoli trova tre punti preziosi in chiave salvezza grazie ai gol di Fagioli e di Kean (su rigore). Il Como accorcia le distanze con un'autorete di Parisi, ma esce dal Sinigaglia a pancia vuota. Fabregas lancia Kuhn dall'inizio dopo un inizio di 2026 a basso minutaggio; Nico Paz e Baturina agiscono alle spalle di Douvikas. Nella Viola seconda di fila da titolare per Parisi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Fiorentina, a Como senza timori: Vanoli punta su personalità (e gol), la salvezza passa anche dal lago
La Fiorentina affronta il Como senza timori, perché Vanoli punta sulla personalità e sui gol per portare a casa i tre punti.
Il Como vince con punteggio tennistico e sogna in grande, Fiorentina ko nella sfida salvezza
Nella 22ª giornata di Serie A, il Como ottiene una vittoria convincente, alimentando le speranze di una stagione positiva.
