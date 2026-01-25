il como vince con punteggio tennistico e sogna in grande fiorentina ko nella sfida salvezza

Nella 22ª giornata di Serie A, il Como ottiene una vittoria convincente, alimentando le speranze di una stagione positiva. Nel frattempo, Fiorentina sconfitta in una sfida importante per la salvezza. La giornata si è aperta con il pareggio tra Lecce e Lazio, un incontro privo di reti e con pochi episodi significativi. Un quadro equilibrato che riflette lo stato attuale del campionato, tra ambizioni e sfide cruciali.

Oggi si sono giocate tre partite valide per la 22ma giornata della Serie A di calcio. Lecce e Lazio hanno pareggiato a reti bianche nell’incontro serale, caratterizzato da tre ammonizioni nella ripresa senza particolari occasioni e grandissime emozioni. Il Como ha sconfitto il Torino con un risultato tennistico: 6-0 di fronte al proprio pubblico grazie alle reti di Douvikas all’ottavo minuto e Baturina al 16?, mentre nell’ultima mezzora si sono scatenati Da Cunha, Douvikas, Kuhn, Caqueret. Il Cagliari ha sconfitto la Fiorentina a domicilio per 2-1 in un fondamentale scontro salvezza: i sardi sono passati in vantaggio al Kilicsoy al 31? e hanno raddoppiato al 47? con Palestra, i viola hanno riaperto la contesa al 74? con Brescianini ma non sono riusciti ad acciuffare il pareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Bologna Fiorentina 1-2, la Viola vince nel nome di Commisso. I felsinei vanno ancora ko. Il racconto della sfidaBologna e Fiorentina si affrontano in una partita valida per il campionato di Serie A, terminata con il risultato di 1-2 a favore della Viola.

