La forza di una donna anticipazioni al 14 febbraio | Bahar si scusa con Sarp

La soap “La forza di una donna” torna in tv con nuove puntate dal 9 al 14 febbraio. Questa settimana, Bahar si scusa con Sarp dopo avergli rivolto poche parole al suo ritorno. La donna ammette di aver sbagliato a non accoglierlo come avrebbe voluto, e cerca di rimediare. I fan della serie vedranno un confronto tra i due personaggi, che tentano di ricostruire il loro rapporto.

La forza di una donna, anticipazioni dal 9 al 14 febbraio. Bahar si scusa con Sarp per non aver saputo accogliere il suo ritorno nel modo giusto. Bahar si scusa con Sarp per non aver saputo accogliere il suo ritorno nel modo giusto e per essersi lasciata travolgere dalla rabbia; gli chiede così di riprovare a ricostruire insieme la loro famiglia. Enver, intanto, ha un’altra visione di Hatice, che gli chiede ancora una volta di prometterle che si prenderà cura di Sirin. Emre si rivolge ad Arif e a sua sorella Kismet per ottenere un parere legale sull’affidamento di Arda. La signora Fazilet comunica a Jale che non potrà lasciare l’ospedale finché non avrà trovato una collaboratrice, continuano le anticipazioni de La forza di una donna. 🔗 Leggi su 2anews.it

